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Haber Giriş: 09.11.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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