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Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 2 kişi yakalandı

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MSB duyurdu! 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişinin Mardin/Kızıltepe’de yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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