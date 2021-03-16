MSB duyurdu! 2 kişi yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Q67iQ97ZKN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2021

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