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GeriGündem MSB duyurdu: 156 kilometre uzunluğunda 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi
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Haber Giriş: 25.02.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

MSB duyurdu: 156 kilometre uzunluğunda 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 Kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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