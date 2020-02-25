Haber Giriş: 25.02.2020 - 13:38,
MSB duyurdu: 156 kilometre uzunluğunda 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 Kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
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