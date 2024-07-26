MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli... Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.