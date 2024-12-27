×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Terörle Mücadele#Terör#MSB
MSB duyurdu: 14 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 11:43

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terörle Mücadele#Terör#MSB

BAKMADAN GEÇME!