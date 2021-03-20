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GeriGündem MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem
Haber Giriş: 20.03.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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