MSB duyurdu! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/itfKI9CcnA