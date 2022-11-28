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MSB duyurdu! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist
MSB duyurdu 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 10:34

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist

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