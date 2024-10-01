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MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 13:25

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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