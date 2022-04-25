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MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist

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