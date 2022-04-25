MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.
Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/vUwR2DKgeS