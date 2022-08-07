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MSB duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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#MSB#Terör#Terörist
MSB duyurdu 13 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 12:43

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Terör#Terörist

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