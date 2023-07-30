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MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 11:50

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Terörist

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