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Haber Giriş: 08.04.2020 - 23:01,Son Güncelleme:/

MSB duyurdu! 12 saatlik görev başarıyla tamamlandı

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MSB duyurdu! 12 saatlik görev başarıyla tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Balkan ülkelerine yardım malzemesi taşıyan uçağın Ankara'ya döndüğünü açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "COVID-19 virüsüyle mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya teslim edildi. 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan uçağımız ve personelimiz Ankara’ya döndü." ifadelerine yer verildi.

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