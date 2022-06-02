MSB duyurdu! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oLAY0bsOU0