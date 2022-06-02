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MSB duyurdu! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Terör
MSB duyurdu 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
daha fazla video içinBarış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Terör

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