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MSB duyurdu: 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#PKK
MSB duyurdu: 10 PKKlı etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 18:23

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#PKK

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