MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist teslim oldu

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımıza teslim oldu" denildi.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımıza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NZozPVTmAx