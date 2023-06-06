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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist teslim oldu

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#MSB#Suriye#PKK
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 13:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğunu duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımıza teslim oldu" denildi.

 

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#MSB#Suriye#PKK

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