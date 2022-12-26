MSB duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

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MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.