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Son dakika... MSB duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

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#PKK#Teslim Olan Terörist#Irak
Son dakika... MSB duyurdu: 1 PKKlı terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 19:19

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

 

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#PKK#Teslim Olan Terörist#Irak

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