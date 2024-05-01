MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

MSB, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajını sosyal medyadan paylaştı. Bakan Güler mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adana Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.