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MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

#Şehit#MSB#EYP
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, bugün, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Harun Çalışkan

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Harun Çalışkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 28 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

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KAHREDEN AYRINTI: "BİR AY SONRA GELECEĞİM"

Şehidin acı haberi, memleketi Samsunun İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi. İlyasköy Mahallesindeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Recep ve anne Gülistan Çalışkan, acı haberle yıkıldı. Şehidin eşi Dilek Çalışkanın 3 aylık hamile olduğu, Harun Çalışkan'ın şehit olmadan 2 saat önce annesiyle telefonda görüştüğü bildirildi. Şehit Çalışkan’ın bu görüşmede "Beni merak etmeyin, zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi.

MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

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#Şehit#MSB#EYP

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