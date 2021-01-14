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Haber Giriş: 14.01.2021 - 21:40 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

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MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 9 Ocak'ta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan bir askerin bugün şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Dz.Kur.Yb. Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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