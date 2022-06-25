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MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Irak
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Irak

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