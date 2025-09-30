MSB'den 'Gazze filosuna yardım' açıklaması: Gemilerimiz ihtiyaç halinde katkı sağlayacak

Haberin Devamı

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

(Doğu Akdeniz’deki İnsani Yardım Faaliyetlerine ilişkin) Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.