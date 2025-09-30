×
MSB'den 'Gazze filosuna yardım' açıklaması: Gemilerimiz ihtiyaç halinde katkı sağlayacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:55

MSB kaynakları, Doğu Akdeniz’deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "İlgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." denildi.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

(Doğu Akdeniz’deki İnsani Yardım Faaliyetlerine ilişkin) Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

