MSB: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Sancaktar ile açık deniz eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir" denildi.

TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/MEhqLfAazf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020