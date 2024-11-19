MSB: Disiplinin okunan metinle ilgisi yok

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Bakanlık kaynakları, “Suç, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi” diyerek, şu bilgileri paylaştı:

“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defaten tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edilmiştir.

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ÖNCEDEN ORGANİZE EDİLDİ

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, misafir askeri personelin de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ayrılık varmış algısı yaratmış, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir. Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personelin işlemleri devam etmektedir.”

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ELEŞTİRİLERE YANITLAR

MSB kaynakları kamuoyunda yapılan eleştirileri de şöyle yanıtladılar:

- (Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dediği için cezalandırılıyor) Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yoktur.

- (Okunan metin zaten 20 yıldır okunan metindi. Bunda ne var?) İlk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin amirlerinin ikazlarına rağmen alternatif bir tören icra edilerek okunması disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Bu tavır sen resmi törende okutmazsan ben alternatif tören yapar, basını da çağırır okurum tavrıdır ki asıl problem buradadır.

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- (Kılıç çatma ve yemin daha önce de yapıldı. Neden bu yıl soruşturma açıldı?) Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milli, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Eylemin önceden planlanarak basını da davet etmek suretiyle organize şekilde yapılması Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayrılık varmış algısı yaratmış, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir.

- (Resmi tören bitmiş, istediklerini yapabilirler. Diğer üniversite mezuniyetlerinde de benzer şeyler yapılıyor) Harp Okulları sivil üniversite değildir. Mezun olanlar, sivil üniversitelerde olduğu gibi farklı yerlere gitmeyecek, aynı disiplin kurallarına tabi TSK personeli olarak görevine devam edecektir. Mezun olmaları disiplin kurallarına uymayacakları anlamına gelemez.

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- (Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda aynı metin okundu) Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın 16 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde okunan metin halen yürürlükte olup mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildir. Kara Harp Okulu törenindeki metin ise kaldırılmış metindir.”