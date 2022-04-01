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MSB 'Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri' icra etti

#Milli Savunma Bakanlığı#Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri#Erdek Körfezi
MSB Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri çerçevesinde Erdek Körfezi’nde “Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri” icra edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri kapsamında Erdek Körfezi’nde ‘Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri’ icra edildi. Eğitimlere; Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı personeli ile 4 gemi, 1 denizaltı ve 1 helikopter iştirak etti. Eğitimlerde; ADS-1200, TCB ISTAKOZ-2 ve 3000 metre derinliğe dalabilen TCB AHTAPOT kurtarma cihazları kullanılarak Birinci Sınıf Dalgıç personel tarafından dalışlar yapıldı” denildi.

MSB Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri icra etti

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#Milli Savunma Bakanlığı#Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri#Erdek Körfezi

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