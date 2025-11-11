×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Daima kalbimizde

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Atatürk#10 Kasım
MSB: Daima kalbimizde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87’nci yıldönümünde görüntülerinin yer aldığı videoyla andı.

Haberin Devamı

 

Bakanlığın sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci vefat yıldönümü nedeniyle video paylaşıldı. Atatürk’ün “Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır” sözü ve “Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde” notuyla paylaşılan videoda Atatürk’ün farklı görüntüleri, vatandaşlarla bir araya geldiği anları, geçmişte Anıtkabir’de yapılan anma törenlerine ait görüntüler ile TEKNOFEST’lerde gençlerin savunma sanayi ürünlerini incelerken görüntüleri yer aldı. Videoda şöyle denildi:

MSB: Daima kalbimizde

ANMAK DEĞİL ANLAMAK

“Bir lider vardı; sözleri yüz yılı aşan, ışığı hiç sönmeyen, bir 10 Kasım daha aynı sessizlik, aynı hüzün, aynı minnet. Bir kaybı değil, bir mirası hatırlıyoruz. Düşünceleriyle çağının ötesine geçen bir adamı. Bir ulusa yalnızca özgürlüğü değil, kendi geleceğini kurma cesaretini veren bir yol göstericiyi. O, umudun ne demek olduğunu öğretti bu millete. En büyük eserim dediği Cumhuriyet’i bizlere emanet etti. Her taşı alın teriyle, her satırı cesaretle yazılmış bir hikâyeyi geleceğe taşıma sorumluluğunu verdi. Atatürk adı geçmişte değil, geleceğin tam kalbinde duran. Çünkü Atatürk, yalnızca bir tarihin değil, bir geleceğin adıdır. 10 Kasım Atatürk’ü anmak değil, Atatürk’ü anlamaktır.”   

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Atatürk#10 Kasım

BAKMADAN GEÇME!