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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

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MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.

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