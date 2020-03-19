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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

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MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır" denildi.

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