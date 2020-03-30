MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında ve sık kullanılan yüzeylerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.