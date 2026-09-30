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MSB: Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Azerbaycan ile ortak hedef atışı gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Azerbaycan#Hava Kuvvetleri
MSB: Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Azerbaycan ile ortak hedef atışı gerçekleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 21:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile can Azerbaycan Hava Kuvvetleri, profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti" açıklaması yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde omuz omuza, hedefte tam isabet. Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile can Azerbaycan Hava Kuvvetleri, profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti. Çelik kanatlarımızın ortak gücü, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en somut göstergesi" ifadelerine yer verildi. 

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#MSB#Azerbaycan#Hava Kuvvetleri

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