MSB: Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Azerbaycan ile ortak hedef atışı gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde omuz omuza, hedefte tam isabet. Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile can Azerbaycan Hava Kuvvetleri, profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti. Çelik kanatlarımızın ortak gücü, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en somut göstergesi" ifadelerine yer verildi.
🇹🇷🇦🇿 Gökyüzünde omuz omuza, hedefte tam isabet!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2026
Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile can Azerbaycan Hava Kuvvetleri, profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti.
Çelik kanatlarımızın ortak gücü, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en… pic.twitter.com/kI3rG74vML