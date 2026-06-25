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MSB: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

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#Şehit#MSB#Kenan Şahin
MSB: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 13:20

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Bçvş. Kenan Şahin, helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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MSB: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

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#Şehit#MSB#Kenan Şahin

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