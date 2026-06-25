MSB: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Bçvş. Kenan Şahin, helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."