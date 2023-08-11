MSB: Bir haftada 53 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, özetle şunları söyledi: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 338’e ulaştı. Irak Kuzeyi’nde devam eden Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirildi. 614 mağara ve sığınak ise kullanılamaz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize (Suriye) terör örgütü tarafından 86 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45’i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hale getirildi.



KAÇAMAYACAKLAR



Mehmetçiğin üstün bir gayretle her türlü hava ve arazi koşulunda, büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra ettiği operasyonlar ile teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak. Gücünü bağrından çıktığı asil milletimizden alan kahraman ordumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak ve terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla sürdürecek.”

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MİT’TEN DEAŞ’A DARBE

MİT, Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lıyı yakaladı. MİT ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) ortak çalışmasında, DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyeleri tespit edildi. MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri Barış Pınarı Harekâtı alanında DEAŞ’lılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 DEAŞ’lı yakalandı. Hücre evinde yapılan aramalarda 1 LAV silahı, 1 roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank mühimmatı, 2 anti tank personel mühimmatı, 5 sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile diğer mühimmat ele geçirildi.ANKARA