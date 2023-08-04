MSB bilgilendirdi: Sivil hatla ‘Askercell’

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HAFTALIK basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savuna Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, şunları söyledi:

- BİR HAFTADA 50 TERÖRİST: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada, 50 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde en büyük mühimmat depolarından biri tespit edildi ve depoda 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

- ŞİLE’DEKİ TOP MERMİLERİ: 29 Temmuz’da Şile Sofular Halk plajı açığında toplam 28 adet İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi bulundu. Mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığı’na getirildi, 17 tanesi kontrollü olarak yerinde imha edildi.

- HAT DÜZENLEMESİ: Erbaş ve erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirildi. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkânına kavuştu.

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MKE C-4 ÜRETECEK

- “Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) özkaynakları ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) işbirliğiyle yürütülen HİLAL Projesi ile yurtdışından tedarik edilen C-4 patlayıcısının üretim yeteneği şirketimize kazandırıldı. Bu sayede uluslararası askeri standartlara uygun, yerli ve milli C-4 üretimi Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek.”