MSB bilgilendirdi: Bir haftada 44 terörist öldürüldü

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Aktürk özetle şu bilgileri verdi: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere 892 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hale getirildi.

SINIR GÜVENLİĞİ: Geçtiğimiz bir hafta içerisinde sınırlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 20’si teröristtir. 2 bin 900 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yıl içinde hudutlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 258’e ulaştı. Bunlardan FETÖ mensubu olanlar 216’ya, toplam terörist sayısı ise 326’ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128 bin 812 olmuştur. Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 492 kilogram uyuşturucu, bin 51 uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirildi.

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SURİYE’DEKİ FAALİYETLER: Son bir haftada harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, 30 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak’tan itibaren de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 661’e ulaşmıştır.