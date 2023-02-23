Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde depremzedelerin tedavileri sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Deprem#Tedavi
MSB: Bayraktar ve Sancaktar gemilerinde depremzedelerin tedavileri sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 18:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gibi hastaneye dönüştürülen TCG Sancaktar gemisinde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TCG Bayraktar gibi hastaneye dönüştürülen TCG Sancaktar gemimizde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor. Her iki gemimizde bugüne kadar 32 ameliyat gerçekleştirilirken, toplamda 6 bin 779 vatandaşımız tedavi edildi. Birliktelik Destanı” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Deprem#Tedavi

BAKMADAN GEÇME!

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası Herkesi duygulandıran konuşma...

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

#İsrail
Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem