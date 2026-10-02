MSB: Başika Irak’a teslim edilecek

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MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kayseri’deki 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 27 Eylül’de MKE Gazi Fişek Fabrikası’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden MKE personeli Ferhat Öz’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; tedavileri devam eden personele ise acil şifalar diledi. Aktürk’ün açıklamalarının ardından bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Merkezi Irak hükümetinin son dönemde Sincar’da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımların Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

KADEMELİ OLARAK

“2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, merkezi Irak hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak’ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetleri’ne ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz.”

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TURAN TANITILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, “MKE’nin Azerbaycan’daki şirketi Makine Kimya Azerbaijan (MKA) ile Azerbaycanlı Miras firması arasında 30 Eylül’de, BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik mutabakat zaptı imzalanmış, modernize edilen ilk BMP-1T (TURAN) ise ADEX 2026’da ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştır” ifadelerini kullandı.

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AZERBAYCAN’DA ‘BİRLİĞİN GÜCÜ’

MSB, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan’ın da katılımıyla devam eden ‘Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’ kapsamında gerçekleştirilen meskun mahal eğitimlerinden görüntü paylaşıldı.



