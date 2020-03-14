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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 18:54,Son Güncelleme:/

MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu

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MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısının 390 olduğunu ve 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeden çekilen görüntülere de yer verilerek, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.

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