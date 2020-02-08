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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:36,Son Güncelleme:/

MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor"

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MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü YPG/PKK varlığının devam etmekte olduğu belirtilerek, "Bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

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