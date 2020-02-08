MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü YPG/PKK varlığının devam etmekte olduğu belirtilerek, "Bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir." ifadelerine yer verildi.