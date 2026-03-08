MSB: ‘Barış Pınarı‘ devam ediyor

Haberin Devamı

MSB kaynaklarınca yapılan açıklamada, “Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir” bilgisi paylaşıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hafta içinde düzenlediği asayiş ve güvenlik toplantısında Suriye’deki gelişmeler ile Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği’nce yürütülen “Milli Danışmanlık” görevinin 7 yıllık sürecin sonunda tamamlandığını açıklamıştı. Şıldak, “O bölgeden çekildik. İnsani yardım ve sağlık hizmetlerini kısmen devam ettiriyoruz” demişti. Şıldak’ın açıklaması önce bazı internet haber sitelerinde, daha sonra sosyal medya ve televizyon programlarında, “Barış Pınarı Harekâtı’nın sona erdiği” şeklinde değerlendirildi. Ancak valilik faaliyetlerinin ötesinde TSK’nın bölgedeki görevinin devam ettiği vurgulandı.