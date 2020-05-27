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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP imha edildi

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP imha edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen, PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG’li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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