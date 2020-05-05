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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG tarafından yol kenarına tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.

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