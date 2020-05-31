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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor" denildi.

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