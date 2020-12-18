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Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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