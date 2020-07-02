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DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

 

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