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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

 

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