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MSB: Bakan Güler'in kişisel sosyal medya hesapları bulunmamaktadır

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yaşar Güler#Twitter
MSB: Bakan Gülerin kişisel sosyal medya hesapları bulunmamaktadır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 00:09

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in herhangi bir kişisel sosyal medya hesabı olmadığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada Bakan Güler'e ait herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığı belirtilerek, ​"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sn. Bakan'ın faaliyetlerini Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. 

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yaşar Güler#Twitter

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