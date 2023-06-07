MSB: Bakan Güler'in kişisel sosyal medya hesapları bulunmamaktadır

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada Bakan Güler'e ait herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığı belirtilerek, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sn. Bakan'ın faaliyetlerini Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2023
Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir.
Sn. Bakan’ın faaliyetlerini Millî Savunma Bakanlığının resmî sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.… pic.twitter.com/V1Pcslipc2