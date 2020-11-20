MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Azerbaycan, 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.