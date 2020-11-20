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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi

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MSB: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'a girdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Azerbaycan, 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

MSB: Azerbaycan ordusu Ağdama girdi

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