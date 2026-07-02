MSB'den İsrail tepkisi: 1915 olaylarıyla ilgili karar suçlarını örtme çabası

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekât anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Aktürk, şunları aktardı:

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"Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacaktır. Böylece Ay Yıldız Karargâhı; Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekât kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır."

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NATO Zirvesi

Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın dünyanın sayılı büyüklükteki karargâhlarından biri olduğunu aktaran AKtürk, karargahta 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek “NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi” kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtti.

Aktürk, NATO Zirvesi'nin; İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacağını söyledi.

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Zirveyi; NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve İttifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirten Aktürk, "Zirve kapsamında düzenlenecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun ise savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle İttifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve iş birlikleriyle bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmayı sürdürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, TSK'nın uluslararası faaliyetlerine ilişkin şu bilgilendirmeleri yaptı:

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"Ülkemiz tarafından NATO Müttefik Mukabele Kuvveti (ARF) kapsamında 1 yıl süreyle (1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026) başarıyla icra edilen NATO Amfibi Görev Kuvveti (CATF) ve Çıkarma Kuvveti (CLF) Komutanlık görevi 30 Haziran itibarıyla Hollanda’ya ve Hava Unsur Komutanlığı (JFAC) görevi ise Fransa’ya devredilmiştir.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında; 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında, Aksaz Deniz Üs Komutanımız tarafından Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı, 1-2 Temmuz’da 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımız tarafından Yunanistan 31’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı ziyaret edilmekte, 7-9 Temmuz tarihleri arasında Donanma Komutanımız tarafından Yunanistan Donanma Komutanı’na ziyaret gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

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İSRAİL'İN 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ KARARINA TEPKİ

Aktürk, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail'in Lübnan ile varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneytra ve Dera’da Suriye’nin egemenliği ile halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükûmeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi kararın, suçlarını örtme çabasından başka bir şey olmadığını vurgulayan Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

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"Bu çerçevede İsrail’in, bölgedeki bu yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail’in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguluyor, ayrıca, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin, bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşılması yolunda önemini bir kez daha yineliyoruz."

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7 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetler'nin; terörle mücadeleye, sınırları korumaya; karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği hususunda son gelişmeleri aktardı.

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasına göre geçen hafta 7 PKK’lı terörist teslim oldu; operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.

7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalandı. 844 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 40 bin 134 oldu. Ayrıca, Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 513 kilogram (513.350 g) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tuğamiral Aktürk, 24 Haziran’da Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin ile 22 Mayıs’ta Pençe Kilit Harekât Bölgesinde meydana gelen askerî araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 30 Haziran’da şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal’e Allah’tan rahmet diledi.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü ifade eden Tuğamiral Aktürk, eğitim, tatbikat faaliyetleri ve uluslararası faaliyetlere ilişkin şu bilgilendirmeleri yaptı:

"22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Konya’da Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı icra edilmektedir. Romanya Deniz Kuvvetlerine ait CAm. August Roman tarafından 23 Haziran-

9 Temmuz tarihleri arasında Gölcük’e, 'Belçika Deniz Kuvvetleri Gününe İştirak' görevi çerçevesinde TCG Burgazada tarafından 1-6 Temmuz tarih aralığında Belçika’ya liman ziyaretleri yapılmaktadır. 3-12 Temmuz tarihleri arasında; İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Federico Martinengo tarafından Aksaz’a, ABD’nin 250’nci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Oruçreis tarafından New York/ABD’ye, Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali’ye lojistik nakliyat görevi kapsamında TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Sancaktar tarafından Cibuti’ye, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında Mersin’e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Alanya’ya liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir."

Aktürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümü kapsamında ise Deniz Kuvvetlerimize ait 5 gemi ile İstanbul’da Boğaz geçişi icra edildiğini, 15 gemi ile 15 liman ziyareti gerçekleştirildiğini ve gemilerin halkın ziyaretine açıldığını ifade etti.

29 Haziran’da başlayan ve Türkiye'de düzenlenen 'Türkiye-Macaristan Hava Kuvvetleri 1’inci Karargâh Görüşmeleri'nin yarın sona ereceğini kaydeden Aktürk, şunları aktardı:

"NEXUS ACE kapsamında muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla 3 Temmuz’da eğitim uçuşu yapılacaktır. Diğer yandan, 17-24 Haziran tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan TSK Okçuluk Takımımızı tebrik ediyoruz. Mehteran Birlik Komutanlığımızca, 'NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi' kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 7 Temmuz’da konser icra edilecektir."

İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında destek verildiğini belirterek, "Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından, 27 Haziran’da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağıyla yardım faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timlerimiz ile AFAD personeli arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Bu vesileyle, depremden etkilenen Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERMEKTEDİR"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gaz etecilerin sorularını yanıtladı.

Aktürk, İsrail'in Suriye'ye saldırıları hakkında sorulan soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından Suriye’ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye’nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail’in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF’u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail’in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz."

Askeri hastaneler hakkındaki soru üzerine ise Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

5201 SAYILI KANUN GEREĞİ KONTROLE TÂBİ LİSTE GÜNCELLENMESİ

Tuğamiral Aktürk, kontrole tâbi liste güncellenmesi hakkındaki soru üzerine 5201 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Kontrole Tâbi Malzeme Listesi'nin (KTL), Millî Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğunda yürütülen teknik bir çalışma olduğunu belirtti.

Söz konusu listenin; harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat, askeri patlayıcı maddeler ile bunlara ait yedek parçalar ve teknolojileri kapsadığını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Kontrole Tâbi Malzeme Listesi, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda rutin olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu güncelleme yeni bir uygulama veya politika değişikliği niteliği taşımamaktadır. Kontrole Tâbi Malzeme Listesi en son 2023 yılında güncellenmiş olup, 2026 yılı güncellemesi de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."