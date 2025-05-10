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MSB, "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG Kınalıada'dan yapılan atış anlarını paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#ATMACA#TCG Kınalıada
MSB, ATMACA Güdümlü Mermisinin TCG Kınalıadadan yapılan atış anlarını paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 21:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG Kınalıada'dan başarılı şekilde atıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada'dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, merminin TCG Kınalıada'dan atıldığı ve hedefi başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

 

 

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#MSB#ATMACA#TCG Kınalıada

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