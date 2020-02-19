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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 21:23,Son Güncelleme:/

MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

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MSB: Atina'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında süren görüşmelerin üçüncü gününün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.

 

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